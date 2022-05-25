Красногорск, 25 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 211 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 25 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 954 448 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 974 556.

При этом в Подмосковье 24 мая число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 2 человека.