Канберра, 25 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. По состоянию на 25 мая в Австралии до сих пор остаются нераспределенными пять мест в Палате представителей, где, как ожидается, лейбористы получат большинство. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

В одном из округов Брисбена (столица Квинсленда) кандидат от Лейбористской партии Мадонна Джарретт от опередила Стивена Бейтса от «Зеленых» после обработки 37% бюллетеней.

В одном из округов Виктории либерал Майкл Суккар вернул себе небольшое преимущество примерно в 700 голосов, опередив лейбориста Мэтта Грегга.

В округе Гилмор в штате Новый Южный Уэльс кандидат от либералов Эндрю Констанс на 143 голоса опережает депутата от лейбористской партии Фиону Филлипс.

В Макнамаре Джош Бернс (Лейбористская партия) по-прежнему опережает Стефа Ходжинса-Мэя («Зеленые»), однако из-за небольшого отрыва голосов, результат будет известен только после получения данных по преференциальному голосованию.

В округе Райан Джулиан Симмондс («Коалиция») опережает кандидата от «Зеленых» Элизабет Уотсон-Браун. Преимуществом в голосах она обладает благодаря их распределению по преференциальной системе.

Федеральные выборы в Австралии состоялись 21 мая. Новый премьер-министр Энтони Альбаниз был приведен к присяге 23 мая.