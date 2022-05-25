Ярославль, 25 мая 2022, 12:31 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев объявил выговор своему заместителю по внутренней политике Андрею Колядину за пост в личном телеграм-канале. Об этом сообщает портал SM-news.
В своём сообщении замгубернатора упомянул о похоронах военного из Ростова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Пост чиновник проиллюстрировал своей фотографией с сигарой. Пользователи соцсетей посчитали такое сочетание некорректным.
Заместитель губернатора удалил и сам телеграм-канал.