Ярославль, 25 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев объявил выговор своему заместителю по внутренней политике Андрею Колядину за пост в личном телеграм-канале. Об этом сообщает портал SM-news.

Yarregion.ru Андрей Колядин (в центре)

В своём сообщении замгубернатора упомянул о похоронах военного из Ростова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Пост чиновник проиллюстрировал своей фотографией с сигарой. Пользователи соцсетей посчитали такое сочетание некорректным.

«С заместителем губернатора Колядиным А. М. главой региона проведена соответствующая беседа. Объявлен выговор. Пост в его личном Telegram-канале был удален в тот же день, когда и опубликован, 26 апреля», — сообщила изданию и. о. начальника отдела массовых коммуникаций правительства Ярославской области Анна Кулигина.

Заместитель губернатора удалил и сам телеграм-канал.