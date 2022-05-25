Саранск, 25 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Мордовии после перенесенного COVID-19 выписали 43 человек, за время пандемии с заражением коронавирусом справились 66 460 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

По состоянию на 25 мая, всего в регионе подтвердили 68 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 30 — за минувший день. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1387 человек, за сутки умер один человек.

В больницы Мордовии госпитализировали еще 16 ковид-пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Мордовии ревакцинацию от COVID-19 прошли более 199 тыс. человек.

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