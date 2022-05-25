Вязьма, Смоленская область, 25 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Более 50 квартир закупят власти Вяземского района Смоленской области в целях расселения аварийного жилищного фонда. Объявление о закупке размещено на сайте госзакупок 24 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Согласно документам, власти намерены приобрести в муниципальную собственность 51 квартиру в многоквартирном доме, строительство которого на данный момент не завершено, в рамках реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2019–2023 годы.

Начальная — максимальная — цена составляет144 750 500 рублей. Заявки принимаются до 1 июня, итоги определения поставщика подведут 2 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте работой чиновников Вяземского района заинтересовался следственный комитет. В отношении должностных лиц возбудили уголовное дело по статье о халатности из-за аварийного состояния жилого здания, относящегося к объектам культурного наследия.