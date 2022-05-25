Курган, 25 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 25 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано 12 человек, выписаны по выздоровлению 84 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

Всего за сутки выявлено 23 заражённый коронавирусом курганцев. На двух человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 25 мая выявлено 104 432 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 429 человек, скончались 1433 пациента (на одного человека больше, чем днём ранее).