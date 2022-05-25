Новосибирск, 25 мая, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 мая, за сутки зарегистрировано 3505 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Kazanfirst.ru ОРВИ

Отметим, что по данным на 24 мая, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 487 обращений.

При этом всего в Новосибирской области сделано уже 4 511 698 тестов на коронавирус.

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