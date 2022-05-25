Канберра, 25 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. 25 мая, находясь на одном из аэродромов неподалеку от Токио, новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз дал небольшую пресс-конференцию, прежде чем сесть в самолет и улететь к себе домой в Австралию. О чем именно сказал новоизбранный глава кабинета министров сообщил телеканал NineNews.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«В области национальной безопасности Австралии у нас много общего [с предыдущим правительством], но есть некоторые различия по сравнению с прежним правительством Австралии, особенно когда речь идет об изменении климата … Позицию нового правительства, которое я возглавляю, приветствовали лидеры Соединенных Штатов, Японии и Индии, и я с нетерпением жду возможности двигаться вперед и строить эти отношения», — заявил Альбаниз.

Журналисты отмечают, что перед тем как подняться по трапу в самолет, Альбаниз несколько раз упомянул важность борьбы с изменением климата.

«Каждый день я буду делать все возможное … чтобы убедиться, что у австралийцев есть правительство, которым они смогут гордиться», — пообещал политик.