Москва, , 12:28 — REGNUM Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) обжалует решение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) не допускать российских представителей на выборные должности в IWF. Об этом 25 мая сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

Тяжелая атлетика

«К сожалению, политика откровенной дискриминации российского спорта перешла на новый уровень, и страдают теперь не только спортсмены, но и функционеры», — сказал Агапитов.

По его словам, лишение ФТАР права выдвигать кандидатов на выборные должности в IWF является нарушением всех возможных норм права.

Он отметил, что ФТАР будет подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) не допустила Агапитова до участия в выборах президента IWF.

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