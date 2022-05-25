Москва, , 12:33 — REGNUM Вторая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы состоится в Москве на следующей неделе. Об этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил 25 мая журналистам.

«Она пройдет на следующей неделе, мы надеемся», — ответил Руденко на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Брюсселе прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве и участии главы Евросовета Шарля Мишеля. Её итогом стала договорённость о дальнейшей работе по открытию региональных коммуникаций и запуске работы комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы.

Читайте также: Ильхам Алиев создал комиссию по делимитации границы с Арменией