Москва, 25 мая 2022, 12:33 — REGNUM Вторая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы состоится в Москве на следующей неделе. Об этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил 25 мая журналистам.
«Она пройдет на следующей неделе, мы надеемся», — ответил Руденко на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Брюсселе прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при посредничестве и участии главы Евросовета Шарля Мишеля. Её итогом стала договорённость о дальнейшей работе по открытию региональных коммуникаций и запуске работы комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы.
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