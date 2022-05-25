Париж, , 12:27 — REGNUM Во Франции зарегистрировано пять «доказанных» случаев обезьяньей оспы. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила новый министр здравоохранения Брижит Бургиньон 25 мая, добавив, что в стране имеются необходимые запасы для вакцинации зараженных лиц.

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«Мы не ожидаем вспышки заболевания, мы принимаем необходимые меры предосторожности, поэтому проявляем бдительность», — заявила Брижит Бургиньон.

Министр также указала, что в следующий понедельник, 30 мая, французский министр обсудит со своими европейскими коллегами «стратегии, которые мы собираемся принять» в отношении этой болезни.

«Пока ситуация под контролем, она под контролем», — заявила Брижит Бургиньон.

Кроме того, министр предупредила о возвращении или «небольшой вспышке» эпидемии осенью 2022 года.

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