Киквидзенский район, 25 мая 2022, 12:32 — REGNUM С предложением вернуть историческое название Киквидзенскому району Волгоградской области выступил глава администрации муниципалитета Сергей Савин.
В своих соцсетях 24 мая он сообщил, что с докладом по представлению мобилизационного проекта «Земля Преображенская — частица малая большой России» по переименованию Киквидзенского района выступил на форуме секретарей местных отделений партии «Единая Россия» в ЮФО в Краснодаре.
Преображенский район был образован в 1928 году, в 1936 его переименовали в Киквидзенский в честь участника Гражданской войны, командующего 16-й стрелковой дивизией Красной Армии Василия Киквидзе.