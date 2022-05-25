Волгоградская область, 25 мая, 2022, 12:32 — ИА Регнум. С предложением вернуть историческое название Киквидзенскому району Волгоградской области выступил глава администрации муниципалитета Сергей Савин.

Цитата из к/ф «Чапаев». Реж. братья Васильевы. CCCP, 1934 г Герой Гражданской войны Василий Иванович Чапаев рассказывает товарищу о сближении теории с практикой

В своих соцсетях 24 мая он сообщил, что с докладом по представлению мобилизационного проекта «Земля Преображенская — частица малая большой России» по переименованию Киквидзенского района выступил на форуме секретарей местных отделений партии «Единая Россия» в ЮФО в Краснодаре.

«Основополагающая цель проекта — проведение комплекса мероприятий по возвращению к историческому наименованию, переименованию Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в Преображенский район. Важно отметить то, что местная инициатива киквидзенских партийных активистов, общественности была поддержана губернатором Андреем Бочаровым», — отметил глава района.

Преображенский район был образован в 1928 году, в 1936 его переименовали в Киквидзенский в честь участника Гражданской войны, командующего 16-й стрелковой дивизией Красной Армии Василия Киквидзе.