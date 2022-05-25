Южно-Сахалинск, , 12:26 — REGNUM За уклонение от прохождения службы в армии на Сахалине завели уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Невельска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в областном СУ СКР.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Молодой человек получил отсрочку от службы в армии в 2018 году на время прохождения обучения в политехническом учебном заведении. В январе 2021 года его отчислили и в апреле 2022 года подозреваемый получил под роспись повестку, но в военный комиссариат не явился. Уважительных причин для неявки на призыв у него не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который уклонялся от прохождения службы в армии по призыву.