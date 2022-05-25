Красногорск, , 12:26 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 25 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 207 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 126 случаев больше аналогичного показателя 24 мая. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 81 человека, а днём ранее — у 108 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 580 новых случаев заражения коронавирусом.

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