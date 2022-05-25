Канберра, , 12:31 — REGNUM Новый федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс, выступая на пресс-конференции 25 мая, предупредил, что новому лейбористскому правительству придется «расставлять приоритеты» в бюджетном планировании, поэтому никаких серьезных изменений бюджета в октябре пока не ожидается. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы должны расставить приоритеты, мы должны установить проведения изменений … И это неизбежно означает, что для реализации некоторых вещей, которые мы хотели бы сделать, нам потребуется немного больше времени, чтобы запланировать и внести их в бюджет», — объяснил казначей.

Выступая вместе с министром финансов Кэти Галлахер, которая также временно совмещает пост министра здравоохранения, Чалмерс отметил, что в последние дни оба министра провели встречи с представителями бизнеса и высшего финансового аппарата.

«Мы унаследовали очень серьезный набор экономических и бюджетных проблем, и здесь нет смысла смягчать слова», — сказал Чалмерс.

Журналисты отмечают, что последней фразой Чалмерс продемонстрировал преемственность традиций в австралийской политике — каждое новое правительство корит за плохие финансы своих предшественников.