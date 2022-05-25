Москва, , 12:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 25 мая посетит один из госпиталей, в котором находятся раненые в ходе проведения спецоперации России по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Путин сегодня в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооруженных сил России, которые получили ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер намерен пообщаться с ранеными военными.