Москва, 25 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 25 мая посетит один из госпиталей, в котором находятся раненные в ходе проведения спецоперации России по защите ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин сегодня в одном из военных госпиталей в Москве посетит военнослужащих Вооруженных сил России, которые получили ранения в ходе специальной военной операции», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер намерен пообщаться с ранеными военными.