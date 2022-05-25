Москва, 25 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой запечатлен момент запуска высокоточных российских ракет по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье, обнародовало 25 мая Минобороны России.

Unsplash Запуск ракеты

На выложенных в интернет кадрах видно, как высокоточные ракеты в ночное время запускаются с одного из российских боевых кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что разминированный порт Мариуполя снова функционирует в обычном режиме.