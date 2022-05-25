Канберра, , 12:29 — REGNUM Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн, выступая на пресс-конференции 25 мая, решил прокомментировать стрельбу в одной из школ американского Техаса, где от рук молодого человека погибли 18 детей и трое взрослых, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн CPSU-CSA

«Весь мир задается вопросом, что происходит и почему этому позволяют происходить и дальше … Я далек от того, чтобы давать им какие-то советы, но Австралия занималась этими вопросами четверть века назад, и я просто призываю политиков в Соединенных Штатах взглянуть на то, что произошло в Австралии после бойни в Порт-Артуре в 1996 году», — сказал премьер-министр штата.

«Очень грустно видеть, как такая великая страна, как Америка, страдает от того, что происходит из-за их любви к оружию … Сомневаюсь, что что-либо измениться в Америке, потому что, похоже, после этих событий в обществе будет только больше оружия, так что это будет продолжаться», — заключил Макгоуэн.