Москва, 25 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. «Ковидная» амнистия, объявленная мэром Москвы Сергеем Собяниным, — это своевременная и справедливая мера, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

ИА REGNUM Люди в масках

«Пандемия коронавируса позади, обязательное ношение масок отменено, но некоторые граждане до сих пор, в том числе и в судах, пытаются оспорить штрафы за нарушение масочного режима.

Учитывая размер штрафов, а это 4-5 тысяч рублей, и тот факт, что некоторые граждане получали штрафы неоднократно, можно себе представить, какой серьезной нагрузкой легли эти затраты на плечи горожан, особенно с учетом текущей экономической ситуации.

Во времена пандемии коронавируса у власти была задача — сдержать распространение болезни и обеспечить защиту здоровья людей.

Сегодня перед администрацией столицы другая приоритетная задача — социально-экономическая поддержка населения. И, мне кажется, этот шаг весьма органично вписывается в число мер, предпринимаемых руководством города в этом направлении.

Списание штрафов облегчит финансовую нагрузку и на граждан, и на бизнес, ведь немало индивидуальных предпринимателей столкнулись с массовым выписыванием штрафов, что усугубило их экономическое положение.

Кроме того, учитывая, что Москва всегда задает тренды для всей России, хотелось бы, чтобы другие регионы и в этом вопросе ориентировались на столичный опыт.

Это поддержит россиян экономически, позволит высвободить средства на неотложные нужды, связанные с приобретением подорожавших продуктов, лекарств, товаров первой необходимости.

Учитывая, что в ряде регионов сложилась очень непростая экономическая ситуация и у субъектов просто нет средств, чтобы возместить гражданам эти штрафы, предлагаю правительству РФ рассмотреть возможность взять на себя обязательства по этим выплатам, оказав таким образом помощь регионам», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин объявил с 1 июня «ковидную» амнистию.

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