Новосибирск, 25 мая 2022, 12:24 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 721 пациент, в том числе четверо детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 59 новых носителей коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался.
Всего в регионе зарегистрировано 258 197 случаев заражения коронавирусом, 251 473 пациента выздоровели, умерли 5657 человек. В отделениях реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — семь пациентов.