Новосибирск, 25 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 721 пациент, в том числе четверо детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 59 новых носителей коронавируса. За это же время 60 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 258 197 случаев заражения коронавирусом, 251 473 пациента выздоровели, умерли 5657 человек. В отделениях реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ — семь пациентов.