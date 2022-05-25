Чебоксары, , 12:23 — REGNUM За последние сутки в Чувашии госпитализировали 53 ковид-пациента. Об этом 25 мая сообщает общероссийский оперативный штаб.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 25 мая, в республике подтверждено с начала пандемии 79 729 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 49 — за сутки.

Выздоровели 74 239 ковид-пациентов, из них 24 мая выписан 171 человек.

За сутки в Чувашии скончался один пациент. Всего от ковида в республике умерли 4635 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с 22 апреля по 20 мая показатель коллективного иммунитета к ковиду снизился на 6,2%.

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