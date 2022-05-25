Тирасполь, 25 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Расследование последнего теракта, совершённого в Тирасполе, показывает, что заказчик этого преступления находится в Молдавии. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

President.gospmr.org Вадим Красносельский

«Уже восьмой террористический акт совершен на территории Приднестровья, но этот отличался от других, нам удалось зацепиться за исполнителей данного теракта», — сказал глава ПМР.

Он отметил, что попытку поджога военкомата осуществили случайные люди и действовали кустарными методами. После их поимки удалось установить, кто поручил это сделать.

«Удалось установить из показаний исполнителей, что те люди, которые стоят за данными преступлениями, а именно за поджогом военкомата, имеют отношение к правоохранительным структурам Молдовы», — заявил Красносельский.

Глава Приднестровья предложил следователям из Молдавии приехать в Тирасполь и ознакомиться с материалами уголовного дела. По его мнению, руководство соседней республики, в том числе молдавский президент Майя Санду, не в курсе, чем занимаются их силовики. Красносельский предложил помощь в разбирательстве с молдавскими силовыми структурами.

Напомним, ранее в Приднестровье сообщили о задержании троих подозреваемых в попытке поджечь военкомат. Их непрофессионализм подтверждает то, что один из злоумышленников получил ожог, когда кидал бутылку с зажигательной смесью.