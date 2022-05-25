Красносельский заявил о причастности Молдавии к терактам в Тирасполе
Тирасполь, 25 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Расследование последнего теракта, совершённого в Тирасполе, показывает, что заказчик этого преступления находится в Молдавии. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Уже восьмой террористический акт совершен на территории Приднестровья, но этот отличался от других, нам удалось зацепиться за исполнителей данного теракта», — сказал глава ПМР.
Он отметил, что попытку поджога военкомата осуществили случайные люди и действовали кустарными методами. После их поимки удалось установить, кто поручил это сделать.
«Удалось установить из показаний исполнителей, что те люди, которые стоят за данными преступлениями, а именно за поджогом военкомата, имеют отношение к правоохранительным структурам Молдовы», — заявил Красносельский.
Глава Приднестровья предложил следователям из Молдавии приехать в Тирасполь и ознакомиться с материалами уголовного дела. По его мнению, руководство соседней республики, в том числе молдавский президент Майя Санду, не в курсе, чем занимаются их силовики. Красносельский предложил помощь в разбирательстве с молдавскими силовыми структурами.
Напомним, ранее в Приднестровье сообщили о задержании троих подозреваемых в попытке поджечь военкомат. Их непрофессионализм подтверждает то, что один из злоумышленников получил ожог, когда кидал бутылку с зажигательной смесью.