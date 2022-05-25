Дзержинский район, Калужская область, 25 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Прокуратурой Дзержинского района Калужской области проведена проверка исполнения миграционного законодательства, в результате чего был аннулирован брак местной жительницы с иностранцем. Об этом 25 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Уильям Хогарт. Брак. 1732

Отделом ЗАГС между гражданкой РФ и иностранным гражданином заключен брак, о чём составлена актовая запись. Однако данный брак является фиктивным, так как его целью являлось не создание семьи, а получение иностранцем разрешения на временное проживание в РФ без учета квоты. В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мосальском районе Калужской области между гражданкой России и иностранцем за денежное вознаграждение ранее был зарегистрирован брак без намерения создать семью, который судом признан недействительным.