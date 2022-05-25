Канберра, , 12:25 — REGNUM 24 мая премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз впервые встретился в новом качестве с президентом США Джозефом Байденом. Как написала впоследствии политический обозреватель телеканала Nine News Дэбора Найт, оба лидера, кажется, «понравились друг другу и нашли общий язык».

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Ted86

»И это не удивительно … Нет никаких сомнений в том, что Альбаниз — порядочный человек. Об этом говорят все, кто тесно с ним работал. Они описывают его как настоящего и хорошего человека, сформировавшегося в процессе воспитания, когда он рос в коммунальном жилье с матерью-одиночкой, получавшей пенсию по инвалидности», — написала журналист.

Найт также отметила, что своим визитом в Токио, где помимо личных переговоров с Байденом Альбаниз встретился с лидерами стран, входящих в Четырехсторонний диалог по безопасности, новый премьер-министр Австралии послал важный сигнал о намерении серьезного укрепления внешнеполитических связей в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне нарастающего противостояния с Китаем.

«Внешняя политика сразу стала главным акцентом его деятельности», — прокомментировала журналистка визит Альбаниза в Токио.

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