Кабул, 25 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В предложении департаменту образования Кабула отдел образования 3-го округа столицы Афганистана призвал добавить конкретные религиозные предметы для всех трёх категорий учащихся школ Кабула. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Коран

Отдел образования 3-го округа предлагает городскому департаменту образования ввести конкретные религиозные предметы, чтобы «улучшить представление о религии у учащихся государственных и частных школ».

В вышеуказанные категории входят школьники с первого по третий, с четвёртого по шестой и с седьмого по двенадцатый классы соответственно.

Предложение включает следующее: изучение способа совершения омовения, изучение молитв, изучение ракаатов молитвы, заучивание от десяти до 20 сур Корана, заучивание хадисов, заучивание обязанностей, традиций, добровольных постов и молитв, недопустимых обрядов при совершении молитвы.

Предложение было подписано муфтием Сафиуллой Казизада, главой 3-го учебного округа Кабула, и направлено в департамент образования города.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли двери школ для учениц старше шестого класса. Этот шаг вызвал широкую реакцию внутри и за пределами Афганистана. Несмотря на сильное давление, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не согласились снять ограничения на образование женщин и девочек.