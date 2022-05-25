Москва, 25 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 137 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 25 мая в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 359 человек выздоровели после COVID-19.