Москва, , 12:21 — REGNUM Специалисты уже разработали и подготовили вакцину от COVID-19 «Конвасэл». Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Новая вакцина от COVID-19 «Конвасэл» Spbniivs.ru

«Вакцина готова, мы сейчас имеем шесть миллионов доз. 28 марта эта вакцина была отправлена в Минздрав и ФАС для регистрации цены, ждём со дня на день регистрации», — сказала Скворцова.

Она также отметила эффективность вакцины и готовность ряда других государств приобрести лицензию на её производство под своими названиями.