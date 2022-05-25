Канберра, , 12:23 — REGNUM По состоянию на 11:00 25 мая (московское время) в Австралии были подсчитаны 75,12% голосов избирателей. За минувшие сутки были распределены еще два мандата в Палате представителей. Одно из мест выиграли лейбористы, передает телеканал Nine News.

Заседание парламента Австралии

Сейчас Лейбористская партия занимает 75 мандатов из необходимых 76 для получения парламентского большинства в нижней палате.

Проигравшая на выборах «Коалиция» получила 57 мандатов. 10 округов были выиграны независимыми кандидатами.

Два места отойдут «Зеленым» и еще два — кандидатам от других партия.

На настоящий момент не определена судьба еще пяти мест, поскольку подсчет голосов продолжается.

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