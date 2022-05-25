Владивосток, , 12:19 — REGNUM В Приморье идёт капитальный ремонт в 200 многоквартирных домах — уже завершились работы по шести адресам во Владивостоке, Артеме и Большом Камне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Так, фасад отремонтировали в Артеме по улице Кирова, 66. На первом этаже жилого дома располагается городское общество инвалидов, поэтому помимо наружных стен здания подрядчик восстановил пандус для колясок и заасфальтировал примыкающий к нему участок. Еще один дом в Артеме на Берзарина, 9, получил новую скатную крышу.

Во Владивостоке на улице Светланская, 76, также обновили кровлю. Дом является объектом культурного наследия и украшает главную улицу города. А в доме по улице Гульбиновича, 13, отремонтированы сети холодного и горячего водоснабжения.

Две плоские крыши отремонтированы в Большом Камне на улице Академика Крылова, 24 и 26.

«В 2022 году в программу капитального ремонта вошли 436 многоквартирных домов, 415 из них ремонтирует краевой фонд», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, на работу строителей, ремонтировавших кровлю многоквартирного дома, пожаловалась жительница Унечи Брянской области — после ремонта в одной из квартир обвалился потолок.