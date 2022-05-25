Москва, , 12:19 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 359 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 25 мая статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 578 023 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 768 947.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за минувшие сутки число жертв COVID-19 увеличилось на 17 человек.

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