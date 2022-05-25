Канберра, , 12:20 — REGNUM Выигравшие выборы в Австралии лейбористы не смогут оказать существенное влияние на рынок жилья в стране. К такому мнению пришли эксперты, с которыми поговорили журналисты телеканала Nine News.

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Одним из предвыборных обещаний нынешнего правительство во главе с премьер-министром Энтони Альбанизом была борьба с инфляцией и ростом цен на жилье. Согласно новой жилищной политике, федеральное правительство будет оплачивать до 40 процентов рыночной цены на недвижимости, приобретаемой гражданами впервые. Затем покупатели могут выкупить ее у властей и стать единоличными собственниками.

Однако экономисты отмечают, что данная жилищная программа распространяется всего лишь на 10 000 мест по всей Австралии, что не может вызвать больших колебаний на рынке недвижимости.

«Поэтому, если ничего не изменится или если программа не будет распространена для лиц, покупающих недвижимость впервые, то это само по себе не сможет быть какой-либо движущей силой на рынке», — сказал основатель компании BuyersBuyers Пит Уорджент.