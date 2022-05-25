Москва, , 12:18 — REGNUM Экзамены для девятиклассников в России проходят без сбоев. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Музаев Obrnadzor.gov.ru

«Он проходит в штатном режиме, у нас по сравнению с прошлыми годами каких-то сбоев, [информации о том, ] что какие-то большие переносы экзаменов [произошли], — этого нет. Мы надеемся, что единый государственный экзамен точно так же стартует», — сказал Музаев.

По его словам, ведомство совместно с субъектами РФ отработало все возможные нештатные ситуации, которые могли бы появиться.