Канберра, 25 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. 30 мая еще 1,5 миллиона жителей Австралии получат право на получение четвертой дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с новыми рекомендациями Экспертной группы по вопросам иммунизации населения (ATAGI). Об этом сообщил телеканал NineNews.

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Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Кэти Галлахер выступила с соответствующим объявлением на пресс-конференции 25 мая.

Четвертая прививка от COVID-19 в настоящее время рекомендуется всем людям с хроническими заболеваниями и лицам с ограниченными возможностями. Данные категории граждан смогут получить дополнительную дозу с 25 мая.

Сейчас поставить четвертую прививку от заболевания могут люди в возрасте 65 лет и старше, жители домов престарелых, люди с тяжелым иммунодефицитом и коренные жители Австралии старше 50 лет.