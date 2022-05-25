Элиста, 25 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В школах Калмыкии сегодня, 25 мая, проходят последние звонки. В этом году одиннадцатые и девятые классы оканчивают около 4500 ребят. Об этом в своём телеграм-канале написал глава республики Бату Хасиков.

телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова Последний звонок

«У каждого из вас наверняка есть мечта. Не бойтесь стремиться к ней! Используйте знания, полученные в школе. Действуйте! Уверенно идите вперёд, преодолевая все трудности и занимаясь тем делом, к которому лежит душа. А мы всегда будем рядом, чтобы поддержать вас. Вы — наше будущее!» — обратился к выпускникам руководитель региона.

Бату Хасиков пожелал ребятам достойно справиться с экзаменами и добиться поставленных целей.

Стоит отметить, что в Элисте 123 выпускника претендуют на медаль.