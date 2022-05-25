Симферополь, , 12:16 — REGNUM Адвокат Адвокатской палаты Республики Крым обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 25 мая в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

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По версии следствия, в августе 2020 года к обвиняемой обратился ее знакомый, который рассказал о задержании коллеги и проведении обыска в офисе их совместного предприятия. Адвокат сообщила, что, якобы, имеет возможность за вознаграждение повлиять на решение полицейских относительно меры пресечения, а также вернуть изъятое при обыске. В итоге мужчина передал адвокату 1,1 млн рублей.

Как уточняется, на стадии следствия женщина полностью возместила материальный ущерб. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.