Москва, 25 мая, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В аэропорту Домодедово задержали певицу Наргиз Закирову после её прилёта из Ташкента. Об этом 25 мая сообщает интернет-издание vesti. uz.

(сс) Равиль Иткулов Наргиз

«Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента», — говорится в сообщении.

Отмечается, Закирову, которая является гражданкой США, могут депортировать на историческую родину в Узбекистан.

В апреле Закирова уехала в Узбекистан на фоне начала специальной военной операции России на Украине. Также она известна резкими высказываниями о России.