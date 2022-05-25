Клепиковский район, Рязанская область, 25 мая, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружено на территории частного домовладения в посёлке Тумы Рязанской области. По подозрению в убийстве задержан младший брат погибшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе СУ СК по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топор

В полицию с заявлением о пропаже родственника 23 мая обратилась жительница Клепиковского района. Оперативники установили, что в ночь на 2 мая погибший поссорился со своим родным братом. Конфликт разгорелся на фоне алкогольного опьянения мужчин, младший из них несколько раз ударил старшего клинком топора, а затем закопал тело брата на территории домовладения, где они проживали.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос заключении его под стражу.