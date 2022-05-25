Кабул, , 12:14 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Объединённые Арабские Эмираты подписали соглашение об управлении аэропортами Кабула, Кандагара, Герата и Мазари-Шарифа. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

ОАЭ

Соглашение было подписано 24 мая в Кабуле Хамидуллой Ахундзада, министром транспорта и авиации правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Раззаком Асламом, генеральным директором компании Gak, ОАЭ. Подробности сделки пока не разглашаются.

Катар и Турция также претендовали на совместное управление; представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно вели переговоры с катарской и турецкой сторонами.

Ранее вице-премьер правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Абдул Гани Барадар поручил МИД установить для министерства иностранных дел Катара крайний срок для заключения контракта на управление аэропортом Кабула.

Объединенные Арабские Эмираты стали одной из немногих стран, признавших предыдущий режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1990-х годах. Страна по-прежнему поддерживает тесные связи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мулла Барадар недавно ездил в Абу-Даби, чтобы встретиться с новым главой ОАЭ.