Абхазия, 22 августа, 2008, 00:32 — ИА Регнум. 25 августа 2008 года Россия, возможно, признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом ИА REGNUM сообщили источники на Кавказе.

Напомним, 21 августа народ Абхазии на всенародном сходе обратился к президенту России, Федеральному собранию и Государственной думе с просьбой о признании независимости республики. Ранее соответствующее обращение президента Абхазии поддержал абхазский парламент.