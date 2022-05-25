25 августа 2008 года Россия, возможно, признает независимость Абхазии и Южной Осетии
Абхазия, 22 августа, 2008, 00:32 — ИА Регнум. 25 августа 2008 года Россия, возможно, признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом ИА REGNUM сообщили источники на Кавказе.
Напомним, 21 августа народ Абхазии на всенародном сходе обратился к президенту России,
20 августа депутаты североосетинского парламента приняли очередное обращение к руководителям федеральных органов власти с просьбой о признании независимости Южной Осетии. Ранее президент России