Донецк, , 12:22 — REGNUM Тактика малых котлов применяется на авдеевском направлении, в том числе для сбережения гражданского населения. Об этом официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил 25 мая в эфире Первого канала.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Басурина спросили, будет ли использоваться тактика малых котлов на авдеевском направлении. Он ответил, что её уже применяют.

Он пояснил, что при этом определённая часть украинских войск отсекается от снабжения и от возможной помощи со стороны других частей. После этого с ними ведут «методичную работу» — психологическую, информационную, военную.

«Потому что, я ещё раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Басурин заявил, что силы ДНР намерены полностью заблокировать Авдеевку, но не заходить в город.

Читайте также: Подразделения ДНР заблокируют Авдеевку без входа в город