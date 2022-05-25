Донецк, 25 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Тактика малых котлов применяется на авдеевском направлении, в том числе для сбережения гражданского населения. Об этом официальный представитель ДНР Эдуард Басурин сообщил 25 мая в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Басурина спросили, будет ли использоваться тактика малых котлов на авдеевском направлении. Он ответил, что её уже применяют.

Он пояснил, что при этом определённая часть украинских войск отсекается от снабжения и от возможной помощи со стороны других частей. После этого с ними ведут «методичную работу» — психологическую, информационную, военную.

«Потому что, я ещё раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Басурин заявил, что силы ДНР намерены полностью заблокировать Авдеевку, но не заходить в город.

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