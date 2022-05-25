Москва, , 12:11 — REGNUM Создать в России детско-юношескую организацию (движения) для современного подрастающего поколения выступают 59% граждан (в 2008 году — 77%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Пионеры в Таджикской ССР, 1983 год User:Not home

Предлагают воссоздать ранее существовавшую пионерскую организацию 38%, против — 32%. Затруднились ответить 30%. Больше всего сторонников возрождения пионерии — среди родителей детей до 14 лет (53%), за создание детско-юношеской организация — 65%

Мужчины чаще женщин высказываются за возрождение пионерии — 40% против 36%, и говорят о необходимости создания нового патриотического движения для детей и подростков — 62% против 56%.

Опрос проведён 18–19 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, положительно бы отнеслись к созданию общероссийской детской организации для реализации 73% учителей преподающих в 5-11 классах школ России.

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