Махачкала, 25 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Дагестане из-за сообщения о минировании эвакуируют студентов и сотрудников государственного университета в Махачкале. Известно, что информация о минировании поступила конкретно по корпусу филфака.

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«На данный момент известно, что эвакуация проводится в корпусе на ул. Магомеда Гаджиева (филологический факультет). На месте работают сотрудники полиции», — пишет РИА «Дагстан».

По данным издания, в мае в регионе три раза отрабатывались сообщения о минировании детских садов и школ.

Ранее сообщалось о том, что на Ставрополье несколько дней подряд в течение мая 2022 года проверялась информация о заложенных бомбах. Эвакуацию проводили из трех колледжей в Ставрополе и из филиала Северо-Кавказского федерального университета в Пятигорске. Ни разу информация о минировании не подтвердилась.

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