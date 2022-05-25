Нарьян-Мар, , 12:08 — REGNUM На Украине в ходе спецоперации погиб доброволец из Ненецкого автономного округа Александр Буланов. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Гвоздики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В нашем округе горе — в ходе специальной военной операции на Украине погиб доброволец из НАО Александр Буланов. Погиб настоящий гражданин и патриот своей страны. Выражаю соболезнования родным и близким Саши. Обещаю, что его семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в ходе спецоперации на Украине погиб сын замгубернатора НАО.