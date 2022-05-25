Гардез, Афганистан, 25 мая, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Муниципалитет Гардеза, административного центра афганской провинции Пактия, уничтожил сотни животных в рамках кампании по очистке города от бездомных собак. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомные собаки

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактии заявили, что кампания организована совместными усилиями муниципалитета и департаментов здравоохранения и сельского хозяйства провинции.

По словам официальных лиц, в последнее время в городе увеличилось количество бездомных собак, что вызвало жалобы со стороны населения. По этой причине муниципалитет Гардеза в сотрудничестве с указанными ведомствами отловил и ликвидировал сотни бездомных собак.

По мнению горожан, отлавливать бездомных собак полезно для красоты и чистоты города, но убивать их аморально. Стерилизация бродячих собак для снижения их количества — ещё одна практика, которую можно использовать вместо уничтожения.