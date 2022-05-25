Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновской области выявили за сутки 40 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 51 человека. В ковид-центры госпитализировали за минувший день 26 пациентов, сообщает 25 мая общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Ульяновской области подтверждено 202 724 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 197 191 пациент, скончался 4681 ковид-больной.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области за год построили 14 фельдшерско-акушерских пунктов.

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